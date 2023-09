Anneke Landstra nieuwe vicevoorzitter CGS

Landstra is sinds 1 juli 2021 lid van het CGS.

Anneke Landstra

Landstra werkt sinds 1999 bij Ziekenhuis Rijnstate. Zij haalde het artsexamen in 1987 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en heeft vervolgens de opleiding tot kinderarts afgerond, gevolgd door de opleiding tot kinderlongarts in het UMC Groningen.

Daarnaast heeft zij verschillende nevenactiviteiten. Zo werkt zij een dag per week in het UMCN; waarbij zij betrokken is bij ontwikkelingen in het nieuwe curriculum geneeskunde en ‘Onderwijs in het netwerk’.

College Geneeskundige Specialismen

Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In het CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties.