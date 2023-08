Annelies Dijk-Stroeve leidt nieuw preventiecentrum RIVM

Op 1 september start het RIVM, binnen het domein Volksgezondheid en Zorg, het nieuwe centrum Preventie, Leefstijl en Gezondheid (PLG).

Dit centrum gaat over kennis en advies voor gedrag, levensloop en leefstijl. Het krijgt twee afdelingen, specifiek gericht op voeding en chemische voedselveiligheid. Dijk-Stroeve gaat bouwen aan een toekomstbestendig centrum met nu 135 medewerkers, aldus het RIVM.

“We zijn heel blij met de komst van Annelies”, zegt Marith Volp, directeur volksgezondheid en zorg. “Als hoofd van het nieuwe centrum PLG gaat zij dit centrum helpen doorontwikkelen, maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van heel Volksgezondheid en Zorg. Annelies is enthousiast, bevlogen en mensgericht en ze brengt veel inhoudelijke kennis en affiniteit mee. Samen met medewerkers van het centrum en het domein gaat ze bouwen aan de verdere versterking van onze kennis en kunde.“

“Als maatschappij staan we voor grote opgaven, ook op het gebied van volksgezondheid en zorg”, zegt Annelies Dijk-Stroeve. “Ik geloof dat we deze opgaven integraal en transdisciplinair moeten aanpakken, ook met oog voor maatschappelijke en innovatieve – technologische – ontwikkelingen. De kracht van het RIVM zit hierbij in het genereren, verbinden en toepasbaar maken van kennis, samen met alle partners in de betrokken ketens. Dat is een complexe en belangrijke taak. Ik heb er veel zin in om bij het RIVM aan de slag te gaan en om aan deze taak bij te dragen. Mijn kracht en drive zitten in het verbinden van mensen en het samen genereren van impact richting een gezondere Nederlandse bevolking.”