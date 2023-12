Anonieme brief over ‘angstcultuur’ bij LUMC, vertrek bestuurder geëist

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zou sprake zijn van een ’toxische angstcultuur’, volgens anonieme medewerkers, meldt het Leidsch Dagblad . Een brief, ondertekend door een groep afdelingshoofden en directeuren, is naar de raad van toezicht en twee ministeries gestuurd

In de brief wordt het vertrek van bestuursvoorzitter Douwe Biesma geëist.

Ernstige zorgen

De brief, in bezit van de krant, uit ‘ernstige zorgen’ over Biesma’s ‘driftkikker’ gedrag, waarbij grensoverschrijdend gedrag en vertrek van gewaardeerde collega’s worden genoemd. Ook wordt de recente schorsing van vice-voorzitter en decaan Pancras Hogendoorn genoemd in verband met fraude binnen het LUMC, waarvan de raad van bestuur al sinds 2021 op de hoogte was.

De brief, gestart met ‘ik’ en overgaand op ‘wij’, benadrukt een breed gedragen onvrede binnen het LUMC.

Biesma weigert commentaar op recente klachten, terwijl de raad van toezicht eerder aankondigde een onderzoek te starten naar het handelen van de raad van bestuur, mede door de fraudezaak rond Percuros.