Antibiotica-allergieën bij ziekenhuispatiënten vaak onterecht 

Veel patiënten van het Groene Hart Ziekenhuis hebben op papier een allergie voor antibiotica, maar blijken dat in de realiteit helemaal niet te hebben. Dat blijkt uit een project in het Groene Hart Ziekenhuis naar onterechte antibiotica-allergieën.

Onterechte registraties hebben vergaande gevolgen, stellen internist Faiz Karim en collega’s in Medisch Contact. Ze leiden tot het onnodig voorschrijven van alternatieve antibiotica, die vaak minder effectief en duurder zijn. Soms is zelfs ziekenhuisopname noodzakelijk voor de toediening van alternatieve middelen. Karim pleit voor een check op antibiotica-allergie en indien nodig: delabelen.

Resultaten

Uit dit project blijkt dat 96 van de honderd patiënten die met een geregistreerde antibiotica-allergie op de spoedeisende binnenkwamen, gedelabeld werden voor één of meerdere geregistreerde antibiotica-allergieën. Bij 63 patiënten kon delabeling op basis van anamnese en risico-inschatting plaatsvinden. De overige 33 patiënten vereisten aanvullende testen. Bij vier patiënten werd een allergie bevestigd op basis van anamnese en eerdere onderzoeken. En bij één patiënt na één single-dose inname.

Financiële voordelen

Financieel heeft delabelen ook voordelen, blijkt uit de pilot van het Groene Hart Ziekenhuis. Namelijk: minder onnodig dure antibiotica, minder complicaties die ziekenhuisopnames veroorzaken en minder aanvullende onderzoeken.

Kinderjaren

Onterechte registraties van een antibiotica-allergie komen vaak door bijwerkingen die verkeerd zijn gelabeld als allergie. Of patiënten zijn inmiddels over hun allergie heen gegroeid. Veel allergieën blijken volgens Karim bij navraag een onschuldige reactie in de kinderjaren te zijn geweest, vaak vermeld door ouders.

Het hoge percentage van verkeerd geregistreerde allergieën in het Groene Hart Ziekenhuis is een pilot, geen wetenschappelijk onderzoek. Maar volgens Karim is het in lijn met bestaande wetenschappelijke literatuur op het gebied van antibiotica-allergieën.