Antibiotica na de geboorte ongunstig voor darmbacteriën

De behandeling van pasgeborenen met antibiotica in de eerste week van het leven zorgt voor een afname in gezonde bacteriën. Dat blijkt uit recent onderzoek van kinderarts Marlies van Houten van het Spaarne Gasthuis. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in Nature Communications .

Volgens Van Houten kan het geven antibiotica leiden tot darmproblemen en andere gezondheidsproblemen bij baby’s. Ze concludeerde dat na een analyse van de gegevens van 227 pasgeborenen in Nederland. Zij keek wat het effect is van antibiotica in de eerste levensfase op het microbioom (de darmflora). Hieruit blijkt dat het gebruik van antibiotica ook leidt tot een selectie van antimicrobiële resistentie.

Op basis van de uitkomsten is het advies aan artsen om te proberen antibiotica dusdanig toe te passen waarbij er zo min mogelijk schade ontstaat aan het microbioom van de pasgeborene. Breed-spectrum antibiotica gebruiken artsen momenteel in de eerste levensweek bij 4 tot 10 procent van alle pasgeborenen. Een infectie direct na de geboorte kan ernstig verlopen en levensbedreigend zijn indien men te laat start met behandelen. Echter, slechts een klein deel van deze kinderen blijkt uiteindelijk een bewezen infectie te hebben. Voor de rest was de antibiotica onnodig.

Van Houten; “Het feit dat start van antibiotische behandeling een groter effect heeft dan de duur van behandeling op schade aan het microbioom, onderstreept de noodzaak om minder snel antibiotica te starten bij een verdenking op neonatale infecties. Hiervoor hebben we betere biomarkers nodig die voorspellen welke pasgeborene een infectie ontwikkelt en welke niet.”