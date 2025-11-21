Skipr

Antoni van Leeuwenhoek benoemt Chief Nursing Information Officer

,

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) heeft Marlies Vlaar benoemd tot Chief Nursing Information Officer (CNIO).

Het is de eerste keer dat de instelling een CNIO benoemd. “Met deze functie versterken we de rol van verpleegkundigen bij onze digitale ontwikkelingen en zorgen we dat vernieuwingen nog beter aansluiten op de praktijk”, aldus het AVL. “Zo bouwen we als AVL verder aan een gestructureerde en toekomstbestendige aanpak naar meer digitale en passende zorg met slimme digitale oplossingen, AI en data.”

Digitalisering

Vlaar werkt sinds 2009 in het AVL. Op verschillende afdelingen heeft ze gewerkt als oncologieverpleegkundige en de afgeopen karen werkt ze op de dagbehandeling.

Zij zal onder meer helpen om digitalisering en nieuwe werkwijzen goed te verlaten naar de verpleegkundige zorg. “De functie van CNIO spreekt mij enorm aan, omdat ik geloof dat mijn ervaring, kennis en passie voor het verpleegkundig vak van waarde kunnen zijn binnen de digitale transformatie van de zorg”, aldus Vlaar. “Het gaat erom dat technologie de zorg écht ondersteunt, met oog voor de mens achter de patiënt.”

