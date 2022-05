Antonius voert nieuwe techniek schildwachtklieronderzoek in

Het St. Antonius past als eerste ziekenhuis in Nederland een methode met fluorescerend groen contrastmiddel toe om bij borstkanker de schildwachtklier in de oksel te vinden. Het nieuwe contrastmiddel vervangt de radioactieve methode.

Dat schrijft het Antonius op haar website. De contraststof indocyanine (ICG) wordt zichtbaar in het donker, een beetje vergelijkbaar met blacklight. Op zo’n manier wordt de schildwachtklier, de eerste lymfeklier waarin kankercellen vanaf de tumor terecht kunnen komen, zichtbaar om eventueel operatief te verwijderen.

Voordelen

Voor de patiënt is de nieuwe werkwijze minder belastend. Ook voor de oncologisch chirurgen en het ziekenhuis heeft deze techniek praktische voordelen. Het middel wordt tijdens de operatie ingespoten. Het is nu niet meer nodig om een dag voor operatie schildwachtklieronderzoek te doen met radioactieve vloeistof en een scan – een onderzoek dat gemiddeld tweeënhalf uur in beslag neemt en op een andere locatie moet worden uitgevoerd. Dit maakt de planning van operaties makkelijker en scheelt extra stress voor de patiënt.