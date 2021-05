Antonius Ziekenhuis: wisselend werken op seh en ambulance

De ambulancedienst RAVU en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein hebben deze week een overeenkomst getekend, waarbij personeel elke acht weken wisselen van functie: acht weken op de ambulance, dan weer acht weken op de seh en weer in hetzelfde ritme terug naar de ambulance.

Het gaat om een proef van twee jaar. Beide organisaties hebben last van verpleegkundigen die vertrekken. Met de pilot hopen ze meer verpleegkundigen te behouden.

Afwisselender maken

Beide instellingen willen met dit plan het werk aantrekkelijker en afwisselender maken. Ook is het goed om ambities van het personeel te steunen, zegt bestuursvoorzitter Luc Demoulin van het St. Antonius Ziekenhuis: “De overeenkomst is vooral belangrijk voor onze medewerkers. Ze hebben vaak ambitie en willen een volgende stap maken. Het is mooi dat zo in goede banen te leiden.”

RAVU-directeur Jack Versluis: “Het is belangrijk te begrijpen wat het werk van de ander is en het is goed voor de regionale samenwerking. Als de proef een succes is, willen we die zeker uitbreiden naar andere ziekenhuizen.”

Zelf bepalen

Bachelor medisch hulpverlener op de seh in Nieuwegein Melvin Nietveld ziet de uitwisseling zitten: “Op de ambulance ben je veel vrijer. Je moet zelf bepalen wat je gaat doen. Dat geeft veel verantwoordelijkheid.” Ambulanceverpleegkundige Robin Heijgen over de seh: “Het leuke daarvan is dat je veel verder ingaat op wat iemand nu echt mankeert.”

De uitwisseling staat open voor ambulanceverpleegkundigen van de RAVU en seh-verpleegkundigen van het ziekenhuis. Na selectie volgt een opleidingstraject van maximaal acht maanden.