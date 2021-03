Antroposofische zorgbestuurder gaat Parkinson Vereniging leiden

Van der Wulp is sinds 2017 directeur van Rudolf Steiner Zorg, onderdeel van de Raphaël Stichting. Bij deze antroposofische aanbieder van ouderenzorg heeft zij zich ingezet voor warme, persoonsgerichte zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, dementie of een somatische zorgvraag die 24 uur per dag zorg nodig hebben, waaronder ook mensen met de ziekte van Parkinson.

Autonomie

In haar nieuwe rol wil ze zich sterken maken voor de autonomie van mensen met parkinson. “Ik wil me ervoor inzetten dat mensen met parkinson of een parkinsonisme zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze graag willen leiden”, aldus Van der Wulp. “Ik kijk ernaar uit om, samen met het verenigingsbureau, het bestuur en de leden en vrijwilligers een bijdrage te kunnen leveren aan het mooie en belangrijke werk van de Parkinson Vereniging.”