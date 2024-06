Antwerps ziekenhuis legt radiologie stil na foute diagnoses

Een nieuw ziekenhuis in Antwerpen zet al zijn zeven radiologen tijdelijk aan de kant. Meerdere diagnoses rammelden, bleek uit onderzoek. Zo werden volgens Belgische media een botbreuk over het hoofd gezien en een tumor verkeerd gemeten.

De hoofdarts van het ZNA Cadix vroeg een audit aan nadat artsen binnen en buiten het ziekenhuis melding hadden gemaakt van verkeerde röntgenfoto’s, CT- en MRI-scans. Uit een steekproef bij 1300 patiënten bleken 24 diagnoses niet nauwkeurig of compleet.

Tegen het licht houden

Het ziekenhuis onderzoekt nu welke diagnoses van het afgelopen jaar van Cadix en zusterziekenhuizen Stuivenberg en Sint-Erasmus het nog eens tegen het licht moet houden. Als er fouten opduiken, wordt de patiënt ingelicht.

Gloednieuw

Het onderzoek moet ook uitwijzen wat er is misgegaan. Aan de apparatuur van het ziekenhuis ligt het in ieder geval niet, denkt de directie. Die zou gloednieuw zijn.

De vervanging van de zeven radiologen is voorlopig, in afwachting van de definitieve conclusies van het onderzoek. In de tussentijd worden radiologen uit andere ziekenhuizen ingezet. (ANP)