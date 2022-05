AP: Zorg opnieuw aan kop met datalekken

Opnieuw worden in de zorg de meeste datalekken gemeld. Van de in totaal 24.866 meldingen die zijn binnengekomen in 2021 bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), vond 37 procent plaats in de sector gezondheid en welzijn. Omgerekend gaat het om 9.200 meldingen in de zorg. Het aantal meldingen neemt ook toe binnen de zorg. Vorig jaar ging het om bijna 7.200 meldingen.

In veel gevallen gaat het om persoonsgegeven die aan verkeerde ontvanger is verstuurd via de post. Bijvoorbeeld wanneer iemand is verhuisd en dit niet heeft doorgegeven aan een organisatie. Ook raken brieven of postpakketen kwijt. Soms worden ook emails aan de verkeerde ontvanger verstuurd.

Cyberaanvallen

In een kleiner deel van het aantal meldingen gaat het daadwerkelijk om een cyberaanval bijvoorbeeld doordat systemen worden gehackt, malware wordt geïnstalleerd of criminelen via phishing systemen binnenkomen. Specifieke cijfers voor de zorg zijn hier niet van, maar in heel Nederland gaat het om ruim tweeduizend meldingen.