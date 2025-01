Apotheken in aanloop naar staking ‘wel wat drukker’

In de apotheken is het dinsdag “wel wat drukker dan normaal”, zegt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Enkele duizenden apotheken in het hele land zijn donderdag en vrijdag gesloten als gevolg van een staking van het personeel.

Vakbonden FNV en CNV willen daarmee een betere cao afdwingen. Ze wilden al staken rond de kerstdagen, maar de rechter verbood dat. In totaal zouden de apotheken dan negen dagen dicht zijn en dat werd te riskant gevonden.

Flink druk

In aanloop naar die afgeblazen actie was het flink druk in de apotheken, maar dat is het aan het einde van het jaar eigenlijk altijd. Mensen die hun eigen risico op hebben, halen dan veelal medicijnen om het nieuwe eigen risico niet meteen te hoeven aanspreken.

Salaris

De vakbonden beloven ook voor de komende actie dat mensen die met spoed medicijnen nodig hebben, die altijd kunnen krijgen. De bonden willen dat de salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli met minimaal 6 procent worden verhoogd. De werkgevers bieden 2 procent vanaf 1 juli en 5 procent per 1 juli volgend jaar. (ANP)