Apothekers Almere in samenwerkingsverband

Met een e-consult hoeft bij een vraag over een medicijn niet meer gebeld te worden met de huisarts, maar kan de vraag rechtstreeks aan een medewerker van de apotheek worden gesteld. De apothekers ontlasten op deze manier de huisartsen en doktersassistentes. Daarnaast wordt in het ASA samengewerkt om het personeelstekort bij de apotheken van Almere tegen te gaan. Zo gaan de apotheken meer mensen opleiden en zorgen dat er een grotere diversiteit komt in het apotheekteam waardoor iedere medewerker kan doen waar deze het meest geschikt voor is.

Inmiddels zijn door de apothekers al verschillende programma’s opgestart in samenwerking met de huisartsen om de zorg meer toe te spitsen op de behoeften van de Almeerders. Hierbij wordt ook samengewerkt met de apotheken van het Flevoziekenhuis en van GGZ Centraal. Een goede ontwikkeling waar de inwoners van de stad van profiteren.