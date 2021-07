Apothekersassistenten boos op NZa

De beroepsvereniging van apothekersassistenten Optima Farma is het niet eens met een onderzoek van de NZa. Die stelde onlangs dat er weinig problemen waren met de dienstverlening en het preferentiebeleid. Daarom is Optima Farma een handtekeningenactie begonnen.

De leden van de branchevereniging heeft al jaren te maken met het voortdurend uitleggen van het preferentiebeleid aan patiënten en het zoeken naar alternatieven bij een medicijntekort, een probleem dat afgelopen decennium sterk is gegroeid.

Optima Farma roept apothekersassistenten op in een brief aan de NZa te laten weten “hoe het voelt als iemand je afblaft, omdat hij teleurgesteld is om de andere kleur van het doosje dat hij meekrijgt”. Hoe machteloos je staat als iemand je even laat weten dat ze niet van plan is te betalen voor die “flutuitleg die ze toch niet nodig heeft. Maar ook hoe graag je de meneer wilt helpen met de incontinentiematerialen die hij nodig heeft, maar jij die niet mag leveren”.

Ver van de praktijk

Helaas weten de meeste beleidsmakers niet wat er mis gaat aan de balie van de openbare apotheek, stelt Optima Farma: “Ze staan jammer genoeg zo ver af van de praktijk en jou als zorgverlener. Daarom hebben wij jouw hulp nodig om inzicht te geven.” Het irriteert de vereniging dat de NZa bij haar onderzoek naar de toegankelijkheid van farmaceutische zorg geen apothekersassistenten zou hebben geïnterviewd.

“Het is tijd dat we weer terug in beeld komen en opkomen voor ons vak, voordat de hele openbare apotheek van de kaart wordt geveegd”, schrijft Optima Farma: “Laten we allemaal de NZa laten weten hoe het écht zit.” De vereniging heeft een meldpunt en website (‘Weslikkenhetnietlanger’) geopend.