Arbeidsinspectie legt 7 ton aan boetes voor uitbuiting Indonesische verpleegkundigen

De Arbeidsinspectie heeft meer dan 700.000 euro aan boetes opgelegd aan Zorggroep Drenthe, Woonzorg Flevoland en hogeschool Avans+. Zij hebben volgens de inspectie tientallen Indonesische verpleegkundigen onder valse voorwendselen aan het werk gezet.

De verpleegkundigen is bij de werving in Indonesië beloofd dat ze een hbo-studie konden volgen, inclusief een stage van 16 uur per week. De Arbeidsinspectie stelt echte vast dat de Indonesische verpleegkundigen in de praktijk als volwaardige werknemers werden ingezet voor diverse zorgtaken. Bovendien werkten zij meer uren dan was afgesproken. “Van een stage onder begeleiding was geen sprake.”

Arbeidsinspectie: schijnconstructie

Bovendien hadden de werkgevers “niet de tewerkstellingsvergunningen voor de zorgstudenten die daarvoor vereist zijn”. Dat is een schijnconstructie, concludeert de inspectie.

Boetes: Zorggroep Drenthe, Avans+ en Woonzorg Flevoland

Zorggroep Drenthe krijgt een boete opgelegd van 224.000 euro, Avans+ krijgt een boete van 347.200 euro en Woonzorg Flevoland krijgt boetes van 132.000 en 33.000 euro. Die laatste is voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Waarschuwing ‘preventieve stillegging’

Naast de boetes krijgen beide zorggroepen een zogeheten waarschuwing ‘preventieve stillegging’. Dat is een laatste formele waarschuwing. Als de situatie of een vergelijkbare situatie zich nog eens voordoet, kan de inspectie een bedrijf of een instelling helemaal stilleggen, meldt RTV Drenthe.

Schikking

De twee zorginstellingen en Avans+ waren van plan om met de hulp van bemiddelingsbureau Yomema uit Waalwijk jaarlijks zo’n 1.200 studenten vanuit Indonesië naar Nederland te halen. Twee jaar nadat de eerste 64 Indonesische verpleegkundigen vanaf 2021 naar Nederland kwamen, werd duidelijk dat het niet goed ging met hen. Een deel van de verpleegkundigen voelde zich in Nederland voorgelogen en uitgebuit. Veel van hen stopten met het werk-leertraject. Avans+ besloot daarom geen nieuwe studenten meer aan te nemen. De hogeschool trof in 2024 een schikking met vijftien Indonesische studenten. Ze kregen samen een vergoeding van 100.000 euro. (ANP)

  1. Peter Koopman

    Dat openbaar bestraffen met boete is prima, maar ontslag van de betreffende intern verantwoordelijke lijkt me een betere maatregel. Want korting op het budget van de zorginstelling straft de patiënten en de goedwillende werkers in het primair proces. Immers vooraf hadden beleidsverantwoordelijken dit kunnen weten. Al sinds 1972 wordt deze wervingsroute geprobeerd met steeds schandalige resultaten ( slavernij verleden?) !