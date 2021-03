Archipel-bestuurder stapt over naar Savant Zorg

Hertogs (1963) was de laatste jaren lid van de raad van bestuur van Archipel in Eindhoven.Eerder was ze directeur van Triocen/SZW. “Savant kiest met lef voor anders organiseren: eigenaarschap bij de professionals die dichtbij en met de cliënt werken”, stelt Hertogs. “En mooie ambities als het gaat om onder meer expertiseontwikkeling op het terrein van dementie en technologie. Met een aansprekende visie die maakt dat, vanuit het perspectief van de vraag van de cliënt, Savant goede en toekomstbestendige keuzes maakt. En dat is ook wat mij als bestuurder drijft en waar ik graag aan bijdraag.”

Rijnlands model

De raad van toezicht laat bij monde van voorzitter Ad de Kroon weten verheugd te zijn over de komst van Hertogs. “Savant is een voorloper waar het gaat om innovatie en zelforganisatie en organiseert haar werkzaamheden sinds een aantal jaren ‘Rijnlands’”, stelt De Kroon. “Dat wil zeggen dat het eigenaarschap ligt bij de mensen die het werk doen. Bij Savant zijn dat degenen die zorg verlenen. We hebben iemand gezocht die past bij deze zorg- en besturingsvisie. Met haar ruime ervaring is Monique Hertogs in staat Savant te begeleiden bij de doorontwikkeling van het Rijnlands concept.”

De Kroon is er trots op dat ook de selectieprocedure ‘op z’n Rijnlands’ is verlopen. Dat wil zeggen dat vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraad en ondernemingsraad bij de selectiegesprekken aanwezig waren.