Arene krijgt passantentarief voor patiënten Co-Med

Dat blijkt uit berichtgeving van De Telegraaf. Voor negen van de twaalf Co-Med-praktijken neemt onlinehuisartsenpraktijk Arene patiënten over. Patiënten kunnen via de app, online en per telefoon een afspraak maken met een dokter die digitaal de consulten doet. De woordvoerder van CZ bevestigt dat met zorgverzekeraars is afgesproken dat Arene voor die consulten het hogere passantentarief van 17,96 euro tot 71,83 euro voor een consult dat langer dan 20 minuten, mag rekenen. Het normale tarief bedraagt 6,11 euro voor een kort consult tot 24,43 euro voor een consult langer dan twintig minuten.

Dossiers bijhouden

Oprichter van Arene Jasper Schellingerhout reageert in het artikel dat de huisartsen wel de dossiers bijhouden van de Co-Med-patiënten. Als huisartsen in de regio fysieke consulten doen voor Arene, krijgt het bedrijf daarvoor een rekening en die huisartsen krijgen ook het passantentarief, stelt Schellingerhout.