Arkin lanceert website met informatie over psychische klachten

,

Ggz-instelling Arkin heeft de website mentaalbalans.nl gelanceerd. Op de website bundelen professionals van Arkin hun kennis en expertise om zo betrouwbare informatie over mentale gezondheid toegankelijk te maken voor iedereen.

De website is er voor alle vragen die te maken hebben met psychische klachten, zoals stress, angst of somberheid. De website is er ook voor naasten die vragen hebben of zich zorgen maken over iemand anders die worstelt met zijn of haar mentale gezondheid.

Betrouwbare informatie

Arkin vindt het belangrijk om kennis en kunde uit de ggz met zoveel mogelijk mensen te delen. Daarom startte de afdeling Arkin Preventie twaalf jaar geleden al MijniHelp.nl, een web app over mentale gezondheid. “Nu breiden we dus uit met een nieuwe website, extra belangrijk in een tijd waarin veel misinformatie wordt gedeeld. Online vind je tegenwoordig een overvloed aan informatie over mentale gezondheid, maar niet alles is even betrouwbaar,” zegt Jurgen Cornelis, directeur bij Arkin. “Met mentaalbalans.nl willen we een professioneel en toegankelijk alternatief bieden.”

Naast informatie voor mensen die zelf met mentale klachten worstelen of hun veerkracht willen herstellen is het ook een goed hulpmiddel voor huisartsen, praktijkondersteuners bij de huisarts (POH-GGZ) en andere zorgprofessionals die betrouwbare informatie zoeken voor hun patiënten en cliënten of bijvoorbeeld op zoek zijn naar praktische oefeningen of een online cursus om direct mee te starten.

Mentale gezondheid onder druk

Recent publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving het rapport Op de Rem. De hoofdboodschap van het onderzoek is dat onze mentale gezondheid onder druk staat. Bijna de helft van de bevolking krijgt ooit te maken met mentale problemen en 26 procent heeft last van een psychische aandoening.

Ggz

