ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

Rakic is psychiater en momenteel bestuurslid van Trajectum, aanbieder van specialistische behandeling en begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. Daarvoor werkte zij onder andere als directeur behandelzaken bij Inforsa en als geneesheer-directeur bij Arkin.

Wissel

De raad van bestuur van ARQ bestaat per 1 december uit bestuursvoorzitter Rakic en bestuurder Ate Osinga. Jan-Wilke Reerds zal de nieuwe rvb als adviseur in de eerste periode ondersteunen. “ARQ krijgt met de komst van Melina Rakic een zeer ervaren psychiater en bestuurder met een brede zorgachtergrond. Zij is een waardige opvolger van Jan-Wilke Reerds, die we zeer dankbaar zijn voor zijn bijna vier decennia lang durende betrokkenheid en inzet voor ARQ en het psychotrauma werkveld in Nederland”, reageert Khadija Arib, voorzitter van de raad van toezicht.