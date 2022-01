Arrestatie bedreiger van arts achter prullenbakvaccin.nl

Leenstra schreef woensdagochtend dat hij gebeld werd door de recherche, die “een persoon van zijn bed gelicht” heeft. NU.nl, dat eerder over de zaak publiceerde, zegt aanvullend bewijsmateriaal te hebben ingezien.

Leenstra twittert veel over het belang van vaccins. Hij is ook een van de initiatiefnemers van Prullenbakvaccin.nl, een platform dat onder meer huisarts en mensen die gevaccineerd willen worden samenbrengt.

Online bedreiging

De politie Midden-Nederland wil alleen kwijt dat woensdag een 21-jarige man uit Hoeksche Waard (Zuid-Holland) is aangehouden wegens online-opruiing en -bedreiging. “We kunnen en mogen niets bevestigen in relatie tot personen”, zegt een woordvoerster. Het onderzoek naar deze verdachte is al vorig jaar gestart en er is uitgebreid digitaal onderzoek gedaan. De politie kan ook niets zeggen over het doelwit van de bedreigingen.

De site Prullenbakvaccin.nl is een initiatief van enkele artsen, onder wie Leenstra. Ze brengen dagelijks overgebleven vaccins in kaart en koppelen zorgverleners en vaccinvragers. “Want elk vaccin dat ongebruikt de prullenbak in gaat is er één te veel”, vermeldt de site. (ANP)