ARTICA-trial voor snellere hartzorg wint FMS-prijs

De ARTICA-trial is uitgeroepen tot winnaar van de Wetenschaps- en innovatieprijs 2025 van de FMS. Deze studie laat zien dat het veilig en effectief is om bij pijn op de borst een hartinfarct in de ambulance uit te sluiten in plaats van in het ziekenhuis.

Hoofdonderzoeker Cyril Camaro en zijn team ontvingen de prijs van ZonMw-voorzitter Arfan Ikram tijdens het lustrumcongres van de Federatie: “Hiermee brengen we landelijke verandering teweeg in de zorg voor patiënten met pijn op de borst.”

Jaarlijks komen er zo’n 225.000 spoedoproepen binnen bij de ambulancediensten voor patiënten met pijn op de borst. Zij worden met spoed naar het ziekenhuis gebracht met de ambulance om een hartinfarct uit te sluiten.

Een kleine minderheid daarvan heeft daadwerkelijk een hartinfarct. In de ARTICA-trial is onderzocht of een hartinfarct op een minder ingrijpende manier uitgesloten kan worden, namelijk in de ambulance voor de deur bij de patiënt thuis in plaats van in het ziekenhuis. Dit gebeurt door het afnemen van een vragenlijst en het bepalen van een hartspecifiek eiwit.

Met deze aanpak kunnen jaarlijks ruim 70.000 patiënten een onnodige rit naar het ziekenhuis met een uitgebreid onderzoek besparen, is de verwachting. Dat leidt tot minder stress voor de patiënt omdat ze meteen duidelijkheid hebben, het verlaagt de druk op de personele capaciteit in een overbelaste acute zorg, en het leidt tot een jaarlijkse besparing van ruim 40 miljoen euro aan zorgkosten.