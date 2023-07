Warner Prevoo overleden

Na jarenlang kankerpatiënten te hebben behandeld in het AVL, kreeg hij zelf kanker. Met het delen van zijn ervaringen als patiënt hoopte hij alle partijen in de zorg aan het denken te zetten.

Verbinden

Warner Prevoo neemt geen blad voor de mond, maar het is niet zijn bedoeling om mensen voor het hoofd te stoten. “Ik kom misschien scherp uit de hoek, maar dat is niet mijn bedoeling. Ik vind het mooi om mensen aan het denken te zetten en met elkaar te verbinden. Ik heb in tegenstelling tot veel patiënten de positie en het netwerk om dat te doen”, zegt Prevoo in een interview op Qruxx.

