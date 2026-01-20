Skipr

Arts en Zorg Groep benoemt CMIO

,

Arts en Zorg Groep heeft huisarts Leontien Molenaar (41) aangesteld als Chief Medical Information Officer (CMIO).

“Huisarts Leontien Molenaar vervult als CMIO per direct de brugfunctie tussen IT, de medische staf en bestuur”, zo laat de organisatie weten. “Het doel van de functie is de digitalisering te sturen om zo de zorgkwaliteit en efficiëntie te verbeteren. De nieuwe functie past bij de ambities van de organisatie en het veranderende zorglandschap.”

Leontien Molenaar

Molenaar werkte al als huisarts bij Arts en Zorg Groep op het moment dat zij werd betrokken bij digitaliseringsconcepten als Gezond.nl. Als CMIO werkt zij voor de hele organisatie. “Ik ben blij met mijn nieuwe rol”, zegt Molenaar. “Digitale innovatie is geen doel op zich, maar een middel om de eerstelijns zorg toekomstbestendig te maken. Mijn nieuwe rol, als schakel tussen IT en de huisartsenzorg, ervaar ik als supermooie uitdaging en behoorlijke verantwoordelijkheid.”

Arts en Zorg Groep

Arts en Zorg Groep biedt hybride huisartsenzorg en combineert fysieke huisartsenzorg met digitale ondersteuning. De organisatie bedient jaarlijks bijna 200.000 patiënten via eigen praktijken en platforms als Gezond.nl en HuisartsDichtbij, met als doel goede toegankelijke zorg voor iedereen.

Personalia

