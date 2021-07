Arts: gevaccineerde moet weten dat hij coronavirus kan doorgeven

De Delta-variant van het coronavirus verspreidt zich mogelijk sneller onder volledig gevaccineerden, maar hier is nog te weinig aandacht voor in de maatschappij. Dat zegt arts-microbioloog Heiman Wertheim van het Nijmeegse ziekenhuis Radboud UMC. Hierdoor “blijft het probleem mogelijk langer doorsudderen”.

Gevaccineerd

“Veel mensen die volledig gevaccineerd zijn, hebben niet door dat ze het coronavirus kunnen hebben en besmettelijk zijn.” De arts-microbioloog noemt dit “een potentiële stille motor van uitbraken”, omdat gevaccineerden zo onbewust het coronavirus oplopen en doorgeven. Daarmee bevestigt de arts-microbioloog berichtgeving in de Volkskrant.

Bewust

Volgens Wertheim is bewustwording onder gevaccineerden daarom van belang en moet er meer aandacht komen voor dit mogelijke risico. Dat kan onder meer door gevaccineerden tóch mee te nemen in Testen voor Toegang, zegt Wertheim. Of door ervoor te zorgen dat gevaccineerden die klachten hebben zich laten testen.

Ziekenhuis

Dat het virus zich ook onder gevaccineerden kan verspreiden, blijkt onder meer uit data van geteste medewerkers van het Radboud UMC. Minstens 34 volledig gevaccineerde medewerkers zijn besmet geraakt, met name in de privésfeer, onder wie ook Wertheim zelf. “Dit is in een ziekenhuis. Als we het hier al zien, dan kan het in de maatschappij alleen maar groter zijn.” Geen van de geteste medewerkers heeft voor een besmetting in het ziekenhuis gezorgd.

Besmettelijk

Volgens Wertheim gaat het er nu vooral om dat mensen zich ervan bewust zijn dat ook gevaccineerden het coronavirus dus nog kunnen oplopen en verspreiden. Vaccins helpen wel om te voorkomen dat mensen erg ziek worden. Het is dan ook zaak om ervoor te zorgen dat iedereen snel gevaccineerd is, vooral de kwetsbaren die nog niet gevaccineerd zijn. “Stel je voor dat een gevaccineerde met het coronavirus in een wijk op een feest komt waar de vaccinatiegraad laag is. Geeft zo’n iemand het virus door, dan kunnen veel kwetsbaren in een wijk erg ziek worden.” (ANP)