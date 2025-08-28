Skipr

Arts werkte ondanks schorsing door, krijgt beroepsverbod

,

Een arts mag nooit meer zijn werk doen, omdat hij een schorsing heeft genegeerd en spreekuur bleef houden. Hij wordt verwijderd uit het register waarin alle zorgverleners moeten staan.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft dat besloten.

Arbodienst

De arts werkte bij een arbodienst. De naam en locatie van de werkgever zijn niet bekendgemaakt. In 2023 zag hij een patiënt die met een vorm van astma kampte. Daardoor was het niet verantwoord dat hij zijn werk als metaalspuiter in een coatingbedrijf bleef doen. De arts zou dat op papier zetten, maar die verklaring kwam niet, ook na herhaald vragen. Daarom schakelde de werknemer een advocaat in, die drie keer tevergeefs om de verklaring vroeg.

Zonder bevestiging van zijn klachten kon de werknemer niet naar zijn baas stappen voor een functie elders. De arts liet zijn patiënt in de kou staan, waardoor het risico op gezondheidsschade en arbeidsongeschiktheid toenam, aldus het tuchtcollege.

Die schorsing liep van 14 maart tot en met 13 juni vorig jaar. Toch ontving hij op 1 mei van dat jaar een andere werknemer met gezondheidsklachten. Op 29 mei zag hij die patiënt weer. Ze spraken toen over de diagnose en de gevolgen voor zijn werk, terwijl dat niet mocht.

Dat de arts de schorsing negeerde, toont volgens de tuchtrechters een “gebrek aan verantwoordelijkheid” en een “gebrek aan respect”. Ze vinden ook dat hij niets heeft geleerd van de schorsing. (ANP)

