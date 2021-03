Arts Zwolle gebruikte eigen sperma in plaats van dat van partners

Een gynaecoloog van het voormalige Sophia ziekenhuis in Zwolle heeft eigen sperma of sperma van derden gebruikt om stellen een kind te bezorgen die hadden gemeld dat ze daarvoor eigen sperma wilden gebruiken. Dat staat op de site van het Isala ziekenhuis, de opvolger van het Sophia. Op initiatief van het Isala gaat een onafhankelijke externe onderzoekscommissie aan de slag met de affaire.

Het Isala maakte op 6 oktober al bekend dat de inmiddels gestorven arts, Jan Wildschut, eigen sperma gebruikte bij KID-behandelingen (Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma). “Inmiddels is gebleken dat gynaecoloog Wildschut niet alleen eigen sperma heeft gebruikt bij KID-behandelingen, maar ook bij KIE-behandelingen (Kunstmatige Inseminatie met Eigen sperma van de partner)”, schrijft het hospitaal.

In november 2020 meldden zich verschillende moeders bij Isala die in het verleden een KIE-behandeling in het Sophia-ziekenhuis hadden ondergaan. “DNA-onderzoek toonde aan dat hun kinderen matchten aan het DNA-profiel van gynaecoloog Wildschut of een andere donor”, meldt het Isala.

Nazorg

De handelswijze van Wildschut is “volstrekt onacceptabel”, zegt het Isala. Het ziekenhuis biedt nazorg aan. Het zegt ook zich te realiseren dat het nieuws vragen kan oproepen bij kinderen en ouders bij wie Wildschut, in de periode van 1981 tot en met 1993 in het voormalige Sophia ziekenhuis, vruchtbaarheidsbehandelingen heeft uitgevoerd. Isala staat open voor gesprekken daarover.

Het nieuwe onderzoek zal omstreeks juli 2021 worden afgerond, verwacht het Isala. Voorzitter van de commissie is Didi Braat, emeritus hoogleraar obstetrie en gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. “De conclusies van het onderzoek zullen leidend zijn voor Isala om te bepalen hoe zij verder met deze zaak om zal gaan.” (ANP)