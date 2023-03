Artsen beginnen TikTokaccount tegen vapevideo’s

“Het laten zien van vapes, inspireert anderen om ook te vapen”, stelt IC-arts Diederik Gommers in een TikTokvideo. Het leidt volgens hem tot verslaving en ziekte, vervolgen andere artsen. “We slaan alarm als artsen om te voorkomen dat we jullie later in ons spreekuur zien.”

Gesprek met tiktokkers

Via het TikTokaccount willen de artsen in gesprek met een aantal Nederlandse tiktokkers. Op hun account zijn zij soms ook vapend te zien. “Daardoor normaliseren de influencers het vapen. Ze maken het onderdeel van een bepaalde lifestyle”, zegt longarts Wanda de Kanter, voorzitter van actiegroep Rookpreventie Jeugd.

De artsen willen dat de TikTokgebruikers filmpjes met hun vapes dus weer verwijderen. “En als dat lukt, zijn we snel weer van TikTok af. Dat beloven we.” (ANP)