Artsen ‘geschoffeerd’ door coalitieplan verplichte loondienst

“Het voelt alsof de medisch specialisten een veeg uit de pan krijgen van de beoogde coalitie”, zegt Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem in een reactie op de voorstellen uit het coalitieakkoord om de artsen over twee jaar te verplichten in loondienst te gaan als de prestatieprikkels niet verdwijnen. “Ik krijg veel telefoontjes van medisch specialisten die zich geschoffeerd voelen.”

“We werken al bijna twee jaar lang schouder aan schouder met alle zorgprofessionals keihard om de zorg overeind te houden. Ik snap die emotie en die boosheid van de 7.000 medisch specialisten die werken in vrij beroep en zich geconfronteerd zien met deze coalitievoorstellen. Met als gevolg ergernissen op de werkvloer.”

Geen onderbouwing

Van Benthem: “De veronderstelling dat het verplichten van artsen in dienstverband tot besparingen en sectorvoordelen zal leiden, mist adequate onderbouwing. Het is niet duidelijk welk probleem een verplicht dienstverband oplost. Productieprikkels ontstaan niet bij de msb’s, maar komen voort uit de afspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Ook specialisten in dienstverband ervaren druk van de ziekenhuisorganisatie om te produceren en te voldoen aan contracten met zorgverzekeraars. Ik vraag mij af wat wordt bedoeld met ‘verbeteringen die moeten plaatsvinden’.”

Van Benthem waarschuwt politiek Den Haag geen “extra onrust te creëren in deze loodzware tijden”. Hij vraagt om een betere onderbouwing naar de gewenste en ongewenste effecten van zo’n verplicht dienstverband: “Zonder goede diagnose komt er geen goede oplossing”, meent Van Benthem.

Het piept en kraakt

Overigens verbaast het de voorzitter van de Federatie dat het nieuwe kabinet niet fors investeert in de zorg, zoals dat gaat gebeuren in andere sectoren: “De medisch-specialistische zorg in Nederland behoort tot de top van de wereld. Maar door een combinatie van een jarenlang stijgende druk op de zorg, vergrijzing, tekort aan personeel en het blijven sturen op een lean-and-mean bedrijfsmodel piept en kraakt het.”

Van Benthem is enthousiast over de uitbreiding van het Preventieakkoord met mentale weerbaarheid. “Het sluit aan op onze visie Medisch Specialist 2025. Preventie draagt bij aan toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg.” Ook is de Federatie blij dat het coalitieakkoord voortbouwt op haar inspanningen rond het leveren van passende zorg.

Geen bemoeienis

“We zien hierin een goede basis voor het samen verder aanjagen van de vernieuwing die vanaf de werkvloer wordt vormgegeven”, zegt Van Benthem. Wel stelt hij “nadrukkelijk dat in de spreekkamer geen ruimte is voor bemoeienis door derden, dat zorgprofessionals niet mogen worden belast met extra controle- en administratielast en dat toezichthouders en uitvoerders zich dienen te onthouden van niet onderbouwde beeldvorming over het leveren van niet-zinnige zorg.”

