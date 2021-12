Regeerakkoord: artsen in loondienst, centrale inkoop jeugdzorg

Medisch specialisten moeten van het nieuwe kabinet-Rutte over twee jaar in loondienst komen van de ziekenhuizen als de prestatieprikkels niet fors verminderen. De huisarts gaat meer ggz-zorg overnemen en gespecialiseerde jeugdzorg moet centraler worden ingekocht.

Dat staat in het coalitieakkoord dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie woensdagmiddag hebben gepresenteerd, met het motto ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’. “Voor transformatie naar passende zorg, de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en afremmen van perverse prikkels hebben ook specialisten een verantwoordelijkheid”, aldus het regeerakkoord.

Het kabinet wil de artsen verplichten om in loondienst te werken, als er binnen twee jaar geen verbetering optreedt bij de medisch-specialistische bedrijven: “Dan zal er regelgeving komen, zodat alle medisch specialisten in loondienst gaan.” Het kabinet begint alvast met de voorbereiding van de wetswijziging.

Meerjarige contracten verplicht

Voor de ouderen-, gehandicaptenzorg en ggz komt er een verplichting om meerjarige contracten af te sluiten met budgetafspraken: “Dit geeft zorgaanbieders meer financiële zekerheid, waardoor meer externe inhuur in vaste dienst kan worden genomen.” Zorgkantoren gaan bij de inkoop sturen op extramurale leveringsvormen (VPT, MPT, pgb), zodat mensen langer thuis kunnen wonen en in hun eigen omgeving oud kunnen worden. Daarin investeert het kabinet de komende vier jaar 1 miljard euro.

Het kabinet wil honderden miljoenen euro’s besparen in een nieuw Hoofdlijnenakkoord (HLA). Voor de jaren 2023 tot en met 2026 hebben de vier coalitiepartijen lagere uitgaven begroot van 295 miljoen euro in 2023, oplopend tot 1,28 miljard in 2026. In dat HLA moet ook het “substantieel terugdringen van regeldruk” worden opgenomen en het verminderen van ongecontracteerde zorg. Maar juist wel meer samenwerking en gepast gebruik.

Passende zorg

Passende zorg is de norm: “Dat betekent dat zorg bewezen effectief is en we overbehandeling voorkomen. We stellen toezichthouders en uitvoerders in staat hier adequaat op te sturen. We verbeteren en verbreden de toets op het basispakket op basis van een kader voor passende zorg.”

Ook is er aandacht voor gezonde leefstijl, onder meer door een verhoging van de belasting op suikerhoudende drank en de accijns op tabak. De btw op groente en fruit verdwijnt juist. Er komen “bindende afspraken” met de industrie over gezondere voedingsmiddelen.

Complexe problematiek

In combinatie met de inzet op passende zorg en een praktijkondersteuner huisarts (POH), kan de ggz zich meer richten op complexe problematiek, verwacht het kabinet. Door die passende zorg zou de instroom tot de ggz-instellingen worden beperkt. Het kabinet gaat ook duidelijker afbakenen wat jeugdzorg is. Gespecialiseerde jeugdzorg wordt centraler ingekocht.

Het kabinet gaat in haar regeertermijn nadere voorwaarden stellen aan winstuitkering “om excessieve winstuitkering door zorgaanbieders tegen te gaan. Onder strenge randvoorwaarden kan het mogelijk zijn dat er risicodragend kapitaal aangetrokken wordt voor investeringen in de kwaliteit van zorg.”

Nieuwe betaaltitel

Een verschuiving van complexe medisch specialistische zorg naar ‘basis-msz’ (anderhalvelijnszorg) wordt gestimuleerd door introductie van een nieuwe betaaltitel en door de vrijblijvendheid van het meekijkconsult weg te nemen.

De hoog-complexe zorg wordt versterkt door te sturen op meer concentratie. Hiervoor moet de financiering en regulering veranderen om tot die “gewenste verplaatsing van zorg” te komen. De coalitiepartijen houden rekening met een transitieperiode naar die concentratie van vijf jaar. Om de doelmatigheid te bevorderen is een betere tariefstelling nodig, aldus de auteurs: “Door normatieve elementen toe te voegen in sectoren waar vaste- of maximumtarieven worden gehanteerd.”

Medische ethiek

Over medisch-ethische kwesties staan in het coalitieakkoord geen harde afspraken. Wel komen er voorstellen voor een nieuwe wet of wetswijzigingen. Individuele Kamerleden kunnen los van het partijstandpunt daarover stemmen.

Het gaat om het verkrijgbaar maken van de abortuspil bij de huisarts en het afschaffen van de minimale bedenktermijn voor vrouwen die hun zwangerschap willen beëindigen. De fracties van VVD en D66 gaan een voorstel voorbereiden over het selecteren van embryo’s die door ivf tot stand komen op ernstige erfelijke aandoeningen.

Deze partijen willen ook de Embryowet veranderen, om op die manier het verbod op kweken van embryo’s voor een ander doeleinde dan zwangerschap op te heffen. Dan zou een embryo bijvoorbeeld kunnen worden gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek.