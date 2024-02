Artsen mengen zich in debat over toekomst Zuyderland

De (huis)artsen in de regio zijn kritisch over de plannen en toekomst van Zuyderland. “Zij vrezen een ontmanteling. En waar ze met name op doelen zijn de IC-bedden en een volwaardige eerste hulp met 24-uurszorg”, aldus L1-verslaggever Maurice de Heus.

Passende zorg

Woensdag vond er een gesprek plaats tussen Zuyderland en de artsen. Bouwmeester spreekt van een constructieve sfeer. “We hebben uitgewisseld waar de zorgen en behoeften liggen”, vertelt de onafhankelijk voorzitter van de regietafels aan L1.

Voor de komst van de regietafels lagen er drie toekomstscenario’s voor Zuyderland op tafel. Die zijn bij de aanstelling van Bouwmeester van tafel geveegd om blanco de regietafels in te gaan. “Met alle stakeholders blijven we in gesprek en willen we één scenario adviseren, waarin we alle wensen en behoeftes bij elkaar brengen”, aldus Bouwmeester. Het advies wordt medio april gepresenteerd.