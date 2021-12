Artsen PAMM vrezen voor kwaliteit na mogelijke overname door Eurofins

De artsen-microbioloog van PAMM, een regionaal centrum voor infectieziekten en pathologie in Zuidoost-Brabant, maken zich zorgen over een mogelijke overname door de beursgenoteerde speler Eurofins, meldt het Eindhovens Dagblad.

De artsen-microbioloog zouden vrezen voor de kwaliteit als Eurofins de bedrijfsvoering overneemt. Op termijn zou dit ook leiden tot hogere kosten en de medische staf wil volgens het dagblad geen verantwoordelijkheid meer dragen voor de zorg. “Er moeten enorme winstmarges gehaald worden. De zorg wordt er niet beter én niet goedkoper door”, geeft een anonieme arts aan. De specialisten hebben het vertrouwen in het bestuur opgezegd.

Klein deel

PAMM zelf laat weten dat de groep artsen-microbioloog maar een klein deel van de ruim tweehonderd medewerkers vertegenwoordigt. De stichting laat weten in afrondende gesprekken te zijn over een samenwerking om in te spelen op schaalvergroting in de sector, maar een naam wordt niet genoemd.

Nieuw contract

De verwachte overname zorgt er wel voor dat de ziekenhuizen in de regio het contract met PAMM gaan vernieuwen. In eerste instantie zou het contract eind dit jaar aflopen. De ziekenhuizen laten zich niet uit over het conflict bij PAMM. Eurofins is een internationale uitbater van laboratoria waar 55.000 mensen werken.