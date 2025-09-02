Artsen voor Gaza: umc’s moeten band breken met Israëlische instellingen

Artsen voor Gaza wil dat umc’s institutionele banden met Israëlische instellingen verbreken die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen in Gaza.

Deze week hebben universitair medische centra, met Amsterdam UMC voorop, zich voor het eerst uitgesproken over de situatie in Gaza. Zij brachten een statement uit dat zij het inhumaan vinden dat kinderen uit Gaza met de hoogste medische noden niet in Nederlandse ziekenhuizen behandeld mogen worden van de politiek. Een motie die daartoe opriep is verworpen.

Oproep kabinet

UMC Groningen roept het kabinet op om het alsnog mogelijk te maken dat kinderen uit Gaza medische zorg in Nederland kunnen krijgen. “Deze ernstig gewonde en zieke kinderen moeten zo snel mogelijk geholpen worden, anders is het voor hen te laat. Omdat er vrijwel geen medische hulp in Gaza beschikbaar is, willen wij hen helpen.”

UMC NL (voorheen de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra) stelde in een statement: “Wij vinden het belangrijk om duidelijk te maken dat de umc’s van Nederland klaar staan om onder coördinatie van het Landelijk Netwerk Acute Zorg patiënten die zorg nodig hebben op te vangen en te behandelen. De umc’s van Nederland vinden dat iedereen recht heeft op goede zorg, ongeacht afkomst of geloof.”

Neutraal

Erasmus MC benadrukt de neutraliteit als navraag wordt gedaan naar de dilemma’s van de raad van bestuur ‘als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen’ zoals wordt beschreven in het jaarverslag. “Iedereen is welkom in ons ziekenhuis”, zegt de persvoorlichter. “Patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers, ongeacht herkomst of politieke voorkeur. In een wereld waarin oorlogen, humanitaire rampen en natuurrampen voor veel onrust zorgen, wil Erasmus MC een veilige plek zijn en blijven voor alle patiënten die onze zorg nodig hebben. Als ziekenhuis behandelen wij iedere patiënt, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of politieke voorkeur en kiezen wij geen partij.”

Artsen voor Gaza

Frouke Kingma van Artsen voor Gaza en huisarts in opleiding bij het Amsterdam UMC: “Het is mooi om te zien dat de umc’s eindelijk hun stem laten horen, maar er is meer dan alleen symptoombestrijding nodig.”

Artsen voor Gaza is een netwerk van zorgprofessionals dat zich inzet voor de bescherming van de zorg in Gaza.