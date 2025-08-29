Artsenfederatie: nooit straf voor verlenen van zorg

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil niet alleen dat het strafbaar wordt om illegaal in Nederland te zijn, maar ook dat het strafbaar wordt om die groep mensen te helpen. Volgens de Raad van State is het “een reële mogelijkheid” dat mensen medeplichtig zijn wanneer ze hulp verlenen, “ook bij beperkte vormen van hulp, zoals het geven van een kop soep”.

KNMG

De KNMG sprak zich eerder uit tegen de plannen. De organisatie is bang dat mensen niet naar een dokter gaan uit angst voor vervolging. “Als artsen kunnen en willen wij het verlenen van zorg niet weigeren. Het is onze plicht en een kernwaarde van ons beroep”, aldus voorzitter Jurriaan Penders.

LHV

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) voelt zich ook bevestigd door het oordeel van de Raad van State. “Dit wetsvoorstel is onuitvoerbaar en in strijd met mensenrechten en de artsen-eed. Huisartsen mogen nooit voor de keuze worden gesteld om of hun professionele plicht na te komen of strafbaar te handelen”, stelt de organisatie. Wanneer nieuwe artsen worden toegelaten tot het vak moeten ze onder meer beloven dat ze zullen zorgen voor zieken, dat ze lijden zullen verlichten en dat ze het belang van de patiënt voorop stellen. (ANP)