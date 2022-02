Ascom beveiligt Isala op afstand

De nieuwbouw van Isala in Meppel, dat het eerste ‘all-electric’ ziekenhuis in Nederland moet worden, gaat op afstand beveiligd worden. Brandbeveiliging, toegangscontrole en camerabeveiliging worden aangestuurd vanuit een centrale meldkamer in Zwolle.

Dat meldt beveiligingsspecialist Ascom op 15 februari. Verantwoordelijk voor de bouw van Isala Meppel zijn EQUANS en het bouwconsortium TDE (Trebbe, Dura Vermeer, Engie). De komende 25 jaar zorgen zij ook voor de energievoorziening, het onderhoud en het beheer van het ziekenhuis. Daar hoort ook veiligheid bij. Ascom voorziet het nieuwe ziekenhuis, dat in maart 2022 haar deuren opent, van duurzame technische veiligheidsoplossingen.

Rookmelders

Isala Meppel gaat optische rookmelders gebruiken die zichzelf continu controleren op vervuiling door stof. Algoritmen analyseren de omgevingsinvloeden, evalueren veranderingen en passen zo nodig automatisch de gevoeligheidsinstelling van de melders aan. Het aantal ongewenste brandmeldingen is daardoor gemiddeld 70 procent lager in vergelijking met traditionele rookmelders, zo stelt Ascom. Bij brand wordt er stil alarm geslagen. Er zijn dus geen gillende sirenes, maar via de centrale meldkamer gaan er telefonisch meldingen naar de juiste mensen. Dit voorkomt onnodige paniek.

Toegangscontrole

Het toegangscontrolesysteem wordt bestuurd vanuit de centrale meldkamer in Zwolle. Alle benodigde elektronica hiervoor is in de deuren van Isala Meppel verwerkt. Gaat er in Isala Meppel een deur open, dan is dit te zien via camerabeelden in de centrale meldkamer. Om de veiligheid op afstand te kunnen aansturen, leverde Ascom verschillende soorten camera’s. Naast standaardcamera’s met één lens wordt er op bepaalde locaties gebruikgemaakt van geavanceerde IP-camera’s met vier lenzen. Zo is het mogelijk een ruimte goed in beeld te brengen zonder dat daar veel hardware voor nodig is.