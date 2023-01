Assist Zorg en Zuidzorg willen Interzorg Oss overnemen

Assist Zorg en Zuidzorg willen via hun gezamenlijke organisatie Crabona BV Interzorg Oss Thuiszorg overnemen. De laatste organisatie is met name actief op het gebied van huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging, begeleiding en dagbesteding.

Interzorg heeft cliënten in Nijmegen, Wijchen, Oss, Boekel, Bernheze, Beuningen, Maashorst, Meierijstad, Veghel, ’s-Hertogenbosch en de regio Noordoost-Brabant.

Vebego

Assist Zorg is onderdeel van de Vebego-groep en biedt zorgondersteunende processen en oplossingen aan op het gebied van ICT, logistiek en HR in Nederland en via haar dochterondernemingen, waaronder STMG B.V., verzorging en verpleging, huishoudelijke hulp en begeleiding.

Thuiszorg

Zuidzorg is via haar dochterondernemingen met name actief op het gebied van thuiszorg, persoonlijke begeleiding, coaching en ondersteuning in de regio Zuidoost-Brabant