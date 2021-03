Auris-directeur wordt bestuursvoorzitter Fokus

Van Es (42) is momenteel regiodirecteur bij de Koninklijke Auris Groep. Dat is een organisatie waar mensen die doof of slechthorend zijn en mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben een beroep op kunnen doen. Van Es begon heeft zich in de ggz als zorgmanager toegelegd op de (innovatieve) bedrijfsvoering en financiering. Hij werkte voor onder meer Bavo Europoort en Antes-locatie Delta. Ook is hij lid van de raad van toezicht van Welzijn Hoeksche Waard.

Rol

Van Es kijkt uit naar zijn rol bij Fokus, waarin hij zich zal gaan bezighouden met het verder expliciteren van de besturingsfilosofie, de doorontwikkeling van zelforganisatie, de krapte op de arbeidsmarkt en de voortzetting van de digitale transitie.

Regie

Fokus maakt ´gewoon leven´ mogelijk voor mensen met een zware fysieke beperking, door assistentie te verlenen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), in een aangepaste woning. Die assistentie wordt op afroep en op aanwijzing van cliënt verleend vanuit een nabijgelegen ADL-eenheid (hulppost), 24 uur per dag en zeven dagen per week. De cliënt bepaalt wanneer en waarvoor hij of zij assistentie oproept en heeft dus volledig de regie.