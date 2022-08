Automobilisten hinderen ambulance en moeten rijbewijs inleveren

De politie heeft twee automobilisten van achttien jaar aangehouden die door zeer gevaarlijk te rijden een ambulance hinderden. De ambulance was op 7 augustus met een hartpatiënt aan boord onderweg van Spijkenisse naar een ziekenhuis in Rotterdam. Het tweetal uit Spijkenisse werd diezelfde avond nog ingerekend en de chauffeurs van de twee auto’s moesten allebei hun rijbewijs inleveren, meldt de politie vrijdag.

De ambulance reed die avond zonder sirene richting Rotterdam. De twee chauffeurs haalden het voertuig in, gingen slingerend voor de ziekenwagen rijden en trapten op de rem. Daardoor was de bestuurder van de ambulance ook genoodzaakt hard te remmen, aldus de politie. “Dit was voor de hartpatiënt duidelijk te voelen en de verpleegkundige zag hierdoor het hartritme en de stress bij de patiënt toenemen.”

Boos

Het ambulancepersoneel schakelde de politie in, die het duo niet veel later aanhield. Ze gaven als verklaring dat ze boos waren over een voorrangsincident. Behalve dat ze hun rijbewijs kwijt zijn, is tegen de mannen ook proces-verbaal opgemaakt wegens gevaarlijk rijgedrag en bedreiging en belemmering van hulpverleners.

De achttienjarigen moeten op een later moment voor de rechter komen. “Uiteindelijk kwam de patiënt veilig in het ziekenhuis voor controle”, zegt de politie. (ANP)