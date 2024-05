Auto’s in ingestorte parkeergarage St. Antonius vooral van medewerkers

In de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein staan nog 85 auto’s die daar voorlopig niet weggehaald kunnen worden. Eerder dacht het naastgelegen St. Antonius Ziekenhuis dat het om ruim 70 auto’s ging, maar een woordvoerder zegt dat de afgelopen uren nog meer mensen zich hebben gemeld. De eigenaren zijn voornamelijk ziekenhuismedewerkers, maar ook patiënten en bezoekers die tijdens het instorten van de rijhellingen zondagavond nog in het ziekenhuis waren, aldus de woordvoerder.

Bekend is dat sommige auto’s dicht bij het ingestorte deel beschadigd zijn, terwijl auto’s verder van de hellingbaan dat niet zijn, zegt de ziekenhuiswoordvoerder. Hoewel er geen instortingsgevaar voor de rest van het gebouw is, is de garage nog volledig afgesloten. Dus kan ook niemand eventuele spullen als “papieren, creditcard of telefoon” uit de auto halen, zegt de woordvoerder. Volgens hem zitten het trappenhuis en de liften “in een hele andere hoek van de garage” dan de ingestorte baan. Daarom wordt gehoopt dat mensen binnenkort toch bij hun spullen kunnen.

Plan maken

In overleg met beheerder Q-Park wordt besloten hoe de auto’s weggehaald kunnen worden. “Zodra we goed geïnformeerd zijn, zullen we een plan maken om de auto’s te bergen en ook het puin te ruimen”, zegt een woordvoerster van Q-Park. “Samen met het ziekenhuis staan we in nauw contact met de eigenaren van de auto’s.” (ANP)