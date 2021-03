Avinty en Jouw Omgeving gaan samenwerken

Avinty bouwt software voor de zorg en rekent 80 duizend zorgverleners tot zijn gebruikers. Jouw Omgeving is een e-healthplatform met een focus op jeugd-ggz, jeugdhulp, gehandicaptenzorg, uitwisseling in de regio en PGO. Het platform verbindt inmiddels meer dan 60.000 gebruikers met 12.000 zorgprofessionals.

Avinty en Jouw Omgeving zien door de samenwerking grote mogelijkheden om te beantwoorden aan de toenemende vraag naar digitale zorg. “De e-healthsoftware van Jouw Omgeving, de ervaring hiermee in de jeugd- en gehandicaptenzorg, en de expertise in het sociaal domein en op het vlak van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zijn waardevolle toevoegingen aan de reeds aanwezige expertise binnen Avinty. De synergie tussen verschillende zorgoplossingen binnen de groep biedt kansen om in te spelen op actuele ontwikkelingen, zoals het verbeteren van integrale hulpverlening met- en rondom de cliënt en de samenwerking in de keten”, aldus de partners.