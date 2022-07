AVL plaatst eerste 3D-geprinte onderkaak

Dat meldt het AVL op 20 juli. De onderkaak is geconstrueerd op basis van 3D MRI en CT-scans van de betreffende patiënt. De operatie is succesvol verlopen. AVL en M3DT verwachten dat de techniek in 2023 en 2024 breder toepasbaar is. Ook wordt er onderzoek gedaan naar technieken voor soortgelijke implantanten op andere plekken in de schedel of het aangezicht.

Sterker

Tot nu toe worden tumoren in de onderkaak meestal behandeld door een deel van de onderkaak weg te halen en te construeren met botweefsel uit een andere plek in het lichaam. Het nadeel daarvan is dat bijna de helft van deze reconstructies breken of dat de schroeven los gaan zitten. Een 3D-geprint implantaat is veel sterker, onder andere omdat de bevestigingen beter verdeeld kunnen worden. Ook de structuur van de print is steviger. Omdat het implantaat op maat is gemaakt behoudt de kaak haar pasvorm en blijven belangrijke functies als praten, drinken en eten behouden. Zelfs het gereedschap dat de chirurg gebruikt bij de operatie is patiënt-specifiek. Ook is de operatie eenvoudiger en korter en is de kans op complicaties kleiner.