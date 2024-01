Award voor creatieve oplossingen personeelskrapte

Zorgorganisaties maken kans op de HR Zorg Award als zij een creatieve oplossing hebben bedacht voor de krapte op de arbeidsmarkt. Het kan gaan om een idee om nieuw zorgpersoneel aan te trekken of om een nieuwe manier om het werk in de zorg anders in te richten.

De winnende zorgorganisatie krijgt ondersteuning van onderzoeks- en adviesbureau en initiator van de award FWG Progressional People ter waarde van 10.000 euro om de plannen verder uit te werken of opvolging te geven.

Jury

De jury bestaat uit hoogleraar Evelyn Finnema, directeur HR bij KwadrantGroep Babet Hendriks, Marita Bossers van Planetree, FNV-bestuurder Elise Merlijn en HR-manager Bert Roelofs van Rivas.

Zorghulpen

Het is de zevende keer dat de award wordt uitgereikt. Vorig jaar was KwadrantGroep de winnaar met de pilot Zorghulpen. Zorghulpen nemen laagcomplexe taken over van gediplomeerde zorgprofessionals.

Dit jaar heeft FWG Progressional People het thema ‘omdenken’ gekozen. “Onder druk wordt alles vloeibaar, nu meer dan ooit. Wie kan anders kijken én anders doen? Wie durft een andere weg te bewandelen, om de zorg draaiend te houden?”



Inschrijving is mogelijk tot 7 maart.