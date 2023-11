Bariatrisch Centrum Bravis ziekenhuis terug naar Bergen op Zoom

Het Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland verhuist binnenkort terug naar de hoofdlocatie in Bergen op Zoom. Afgelopen juni werd het gebouw door brand beschadigd. Na de brand nam het Bariatrisch Centrum hun intrek in de Bravis polikliniek Etten-Leur.

De eerste maanden wordt er in Bergen op Zoom gewerkt vanuit een tijdelijke kantoorruimte op de parkeerplaats achter het gebouw. In de tussentijd vinden herstelwerkzaamheden plaats. De verwachting is dat het Bariatrisch Centrum begin juni 2024 weer gebruik kan maken van de hoofdlocatie.

Bouwwerkzaamheden

In juni brak brand uit op de benedenverdieping van de hoofdlocatie in Bergen op Zoom. Terwijl het Bariatrisch Centrum gebruik maakt van de tijdelijke kantoorruimte wordt het pand opgeknapt.

Pierre Feskens, medisch manager en bariatrisch chirurg: “We kijken gelijk kritisch naar de ruimte-indeling. Zo zal de fysiotherapieruimte voorlopig niet meer terugkeren. We hebben de afgelopen maanden gebruik mogen maken van de voorzieningen van PMC. Dat zetten we graag voort.”

Het Bariatrisch Centrum blijft daarnaast gebruik maken van de polikliniek in Etten-Leur om patiënten ook daar van dienst te kunnen zijn.