Bartiméus benoemt Sophia de Rooij tot lid raad van toezicht

,

Sophia de Rooij is per 1 januari toegetreden tot de raad van toezicht van Bartiméus. Zij treedt toe op voordracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR).

De Rooij is onder meer voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Amstelland en Medisch Spectrum Twente. Ook is zij hoogleraar en toezichthouder bij verschillende zorginstellingen en landelijke adviesorganen. Daarnaast is zij actief binnen ZonMw als lid van de kerncommissie Passende Zorg en voorzitter van de Adviescommissie Veelbelovende Zorg.

Periode van veranderingen

Om de overdracht van Rob Willemsen, die eind dit jaar afscheid neemt, goed te borgen, is de raad van toezicht tijdelijk uitgebreid met één extra lid.

“We zijn heel blij met de komst van Sophia”, aldus rvt-voorzitter Peter Borgdorff. “Bartiméus staat midden in een periode van veranderingen in de zorg en blijft groeien als kennis- en expertiseorganisatie. De rvt hecht veel waarde aan continuïteit, zeker in deze dynamische tijden voor de zorg. Met haar brede ervaring als medisch specialist, bestuurder en toezichthouder kan Sophia een waardevolle bijdrage leveren aan onze organisatie en de mensen die wij ondersteunen.”

Meer over:OuderenzorgPersonalia

