Bas van Riet Paap is toegetreden als bestuurder bij BuurtzorgT. Hij was onder meer bij de Dimence Groep Hoofd financiën en control en daarvoor manager zorginkoop ggz bij zorgverzekeraar Menzis.

Van Riet Paap werkt al twee jaar bij BuurtzorgT en deed bedrijfsmatige zaken. Hij heeft daarmee ook bijgedragen aan de structuur waarbij BuurtzorgT eigenaar is geworden van zichzelf. BuurtzorgT is daardoor niet alleen zelfsturend, maar heeft ook zichzelf in eigendom gekregen.

Hij vormt nu met Nico Moleman het bestuur van BuurtzorgT. De organisatie heeft 300 medewerkers en had vorig jaar een omzet van 18 miljoen euro.