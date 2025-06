‘BBB draagt Nicki Pouw-Verweij voor als staatssecretaris Langdurige Zorg’

BBB-leider Caroline van der Plas wil deze voordracht niet bevestigen. De kandidaat-bewindspersonen, ook die van VVD en NSC, moeten eerst nog langs demissionair premier Dick Schoof. Volgens een woordvoerder van BBB gebeurt dat “spoedig”. Zoals altijd wordt er ook nog onderzoek naar de kandidaten gedaan. Pas daarna worden ze beëdigd door de koning.

Pouw-Verweij heeft geneeskunde gestudeerd aan het VU medisch centrum en werkte parttime in de thuiszorg. Na haar studie werkte ze als arts-onderzoeker.

Kamerlid

In 2017 sloot ze zich aan bij Forum voor Democratie (FVD) en twee jaar later was ze kandidaat voor de Provinciale Staten voor dezelfde partij. Ook werd ze gekozen in de Eerste Kamer. In 2020 werd ze lid van JA21 en in maart 2021 werd ze verkozen in de Tweede Kamer voor die partij. Bij de verkiezingen van 2023 sloot ze zich aan bij de BoerBurgerBeweging (BBB), maar stond ze te laag om een plek in de Tweede Kamer te krijgen.

Ouderenzorg

Naast haar werk als Kamerlid werkte ze ook parttime in de ouderenzorg. Ze liet eerder ook weten dat bijvoorbeeld de bejaardenhuizen terug moeten komen. Verder laat ze een conservatief christelijk geluid. Van de jongeren-afdeling van de SGP kreeg ze de zogeheten Oranje Bovenprijs voor haar inzet bij medisch ethische kwesties. Zo heeft zij zich kritisch uitgelaten over de huidige abortus- en euthanasiewetgeving. (Skipr/ANP)