BDO geeft drie ziekenhuizen een tien

Opvallend is dat middelgrote ziekenhuizen financieel slechter scoren dan in 2018. Volgens de indeling van BDO zijn er zestien middelgrote ziekenhuizen, met een omzet van 150 à 300 miljoen euro. Bij hen daalt het gemiddelde rapportcijfer van 7,6 naar 6,8. Bij deze ziekenhuizen zakt het gemiddelde financiële resultaat met zeventien procent. BDO geeft als verklaring dat ze te maken kregen met een relatief sterke kostenstijging, zoals voor personeel.

Weinig investeringen

De financiële gezondheid van 64 algemene ziekenhuizen is nagenoeg stabiel, blijkt uit het BDO-onderzoek. Het gemiddelde rapportcijfer zakt licht van 7,4 naar 7,3. De onderliggende problemen blijven echter groot: het rendement is laag (1,5 procent) en er wordt weinig geïnvesteerd, luidt de conclusie van Chris van den Haak, voorzitter van de branchegroep Zorg van BDO: “Terwijl investeringen juist nodig zijn om de sector te transformeren, zodat zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft.”

MC Leeuwarden

Elf ziekenhuizen scoren bij BDO een negen, onder meer het Jeroen Bosch Ziekenhuis (de nummer vier), St Antonius Ziekenhuis (vijf) en Spaarne Gasthuis (veertien). MC Leeuwarden stijgt het snelst in de ranking: van 58 naar elf en behaalt daarom een negen als rapportcijfer. Ook Ziekenhuisgroep Twente presteert veel beter en komt op plaats dertien (vorig jaar 57).

Tien ziekenhuizen krijgen een onvoldoende: behalve het LangeLand zijn dat: Ziekenhuis Rivierenland, Treant, Zaans Medisch Centrum, IJsselland Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, HagaZiekenhuis en Alrijne. Het hardst kelderde St Jansdal: vorig jaar nog op negen en nu 56.

Haarscheuren

De haarscheuren in het businessmodel van ziekenhuizen die BDO vorig jaar signaleerde, verergeren volgens Van der Haak: “De operationele resultaten dalen, de positie van middelgrote ziekenhuizen is verslechterd en het investeringsniveau loopt voor alle ziekenhuizen terug. Er is sprake van achterstallig onderhoud aan het businessmodel van ziekenhuizen. De focus moet nu echt komen te liggen op een duurzame aanpak waarbij denken in gezondheid centraal staat.”

BDO ziet drie belemmeringen voor deze transformatie: de beperkte investeringscapaciteit van de ziekenhuizen, de productiegedreven zorgbekostiging en de niet-transparante verhoudingen tussen medisch specialistische bedrijven en ziekenhuizen.

BDO komt volgende maand met een overzicht van de financiële prestaties van de umc’s.