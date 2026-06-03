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Praktijkondersteunder-ggz minder effectief dan gedacht

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De Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-ggz) blijkt geen gezondheidsverbeteringen op te leveren. Dat staat in een onderzoek van econometrist Roger Prudon.

Uit het onderzoek van Prudon blijkt dat het zorggebruik met de POG-ggz is toegenomen, terwijl het de rest van de ggz niet ontlast. Bovendien levert een behandeling door de POH-ggz geen verbeteringen van gezondheids- en arbeidsmarktuitkomsten op, in ieder geval niet op lange termijn.

Investeren

Prudon denkt dat het beter is om de specialistische ggz-capaciteit uit te breiden dan te investeren in de POH-ggz.

Een kwart van alle Nederlanders lijdt op dit moment aan een mentale aandoening. Ongeveer de helft van alle Nederlanders met een psychische aandoening geeft aan geen of onvoldoende zorg te ontvangen.

Meer behandelingen

De POH-ggz is in 2008 geïntroduceerd. De belangrijkste reden was dat meer mensen een behandeling zouden kunnen krijgen. Jaarlijks komen meer dan 600.000 mensen met psychische klachten bij de POH-ggz.

Het artikel van Prudon werd woensdag gepubliceerd in het economenvakblad ESB

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