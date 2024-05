BeBright gaat met Movimento en Visiom samenwerken

BeBright, Movimento en Visiom gaan hun krachten bundelen om hun opdrachtgevers in de zorg te ondersteunen bij de noodzakelijke transformatie. “De Nederlandse gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen: de toenemende druk in zowel volume als complexiteit van de zorgvraag in combinatie met de groeiende schaarste aan personeel is reeds voelbaar voor veel zorgaanbieders.”

“Dit is een mooie eerste stap om te zorgen dat we onze opdrachtgevers in de zorg niet alleen helpen met visie, strategie en innovatie, maar ook kunnen ondersteunen bij de implementatie”, laat Philip Idenburg, managing partner van strategie- en innovatie-bureau BeBright, weten. “Tenslotte start zorgtransformatie niet met de juiste zorg op de juiste plek, maar blijkt keer op keer dat succesvolle transformatie start met de juiste vrouw/man op de juiste plek.”

Daarnaast ziet de nieuwe combinatie kansen om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg en het werkgeluk van zorgprofessionals te verbeteren, onder andere door het op de juiste manier inzetten van technologie.

Nieuw leiderschap

Movimento, partner in leiderschap in zorg en welzijn, realiseert zich dat nieuw leiderschap een “cruciale voorwaarde is om de noodzakelijke koersverandering in samenwerking met alle interne en externe stakeholders te realiseren”, zegt Astrid Booij Liewers, eigenaar en oprichter van Movimento. “Door de samenwerking met BeBright en Visiom kunnen we onze opdrachtgevers in zorg en welzijn helpen om zichzelf opnieuw uit te vinden terwijl de winkel openblijft. Dat vraagt transformationeel leiderschap binnen de raad van bestuur, het management en in de toezichthoudende rollen.”

Oud gedrag afleren

“Meer dan ooit zullen we moeten investeren in duurzame inzetbaarheid door middel van leren en opleiden”, aldus Visiom-directeur Meijke van Herwijnen. “Niet alleen door het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden, maar ook door het afleren van oud gedrag. Daarbij hebben we elke medewerker nodig en staan we voor de uitdaging om van management tot medewerkers te leren omgaan met zowel nieuwe technologie en zorgvernieuwing als ook met de toenemende ervaren werkdruk.”