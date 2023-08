Bekende demonstrant wil kraamafdeling terug bij Spijkenisse Medisch Centrum

Heijdacker demonstreert al langer voor een “volwaardig” ziekenhuis voor de regio Voorne-Putten, net onder Rotterdam. Sinds 2014 voert de voorzitter van de stichting Acute Zorg Voorne-Putten/Rozenburg in verschillende vormen strijd voor meer functies van het ziekenhuis.

Te riskant

In de nieuwe petitie stelt hij dat het te riskant is voor hoogzwangere vrouwen om af te reizen naar de ziekenhuizen in Rotterdam. De bruggen rond Voorne-Putten kennen nog wel eens storingen en zijn daarom onbetrouwbaar, vindt de demonstrant.

Eerder tekenden ruim tienduizend mensen een petitie om Spijkenisse Medisch Centrum op te waarderen tot een ziekenhuis met een 24/7 geopende afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) en de SEH in Dirksland van het Van Weel Bethesda ziekenhuis open te houden.