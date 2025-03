Bemiddelingsbureau Samen-Zorgzaam compleet doorgelicht; veel valse diploma’s

In een groot onderzoek door onder meer de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar malafide bemiddelingsbureaus in de zorg zijn bij één bureau ruim 60 zzp’ers gevonden die zonder juiste papieren in de zorg werkten. Het bureau bracht hen onder bij grote zorginstellingen in het hele land. Tegen vijftien zzp’ers is aangifte gedaan vanwege vervalste diploma’s en loopt een strafrechtelijk onderzoek. Dat meldt RTL Nieuws.

RTL Nieuws ontdekte dat het gaat om het in 2018 opgerichte uitzend- en detacheringsbureau Samen-Zorgzaam B.V. uit Utrecht. Dat bemiddelingsbureau van drie mannen van rond de dertig jaar, levert onder meer personeel aan de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, psychiatrie en ouderenzorg. Het is de eerste keer dat in Nederland een bemiddelingsbureau voor medewerkers in de zorg compleet is doorgelicht.

Grote zorgorganisaties

Uit het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat meerdere grote zorginstellingen gebruik hebben gemaakt van de diensten van het Utrechtse bemiddelingsbureau. Het gaat onder meer om Zozijn, Alliade, De Trans-Espria en Arkin, die vestigingen hebben door heel Nederland.

ZoZijn werkt nog steeds met Samen-Zorgzaam

Gehandicaptenzorginstelling Zozijn laat via woordvoerder Diana Onnink aan RTL Nieuws weten wel nog steeds samen te werken. “Slechts een deel van de zzp’ers die hiervoor werken is immers malafide. We controleren inmiddels wel zelf de vereiste diploma’s.”

Niet bekend met resultaten

RTL Nieuws ontdekte bij de Kamer van Koophandel dat de eigenaren vorig jaar een nieuw uitzendbureau zijn gestart. Dat heet Talenzo. In een reactie zegt één van de eigenaren van Samen-Zorgzaam niet bekend te zijn met de resultaten van het onderzoek en de aangiftes tegen vijftien zzp’ers die met mogelijke valse papieren via het bureau in de zorg werkten. “De politie heeft mij niets laten weten en ook de IGJ niet.”

Volgens de bestuurder werkt het bureau volgens de regels. “Wij doen ons werk zoals dat moet.” Op verdere vragen, waaronder over het nieuw opgerichte uitzendbureau, wil hij niet ingaan.